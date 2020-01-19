شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات المغربية تحبط محاولة أكثر من 400 مهاجر إفريقى اقتحام منفذ سبتة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت السلطات المغربية اليوم الأحد، من إحباط محاولة اقتحام جماعي لأكثر من 400 مهاجر غير شرعى منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة، عبر معبر (بليونش).



وقالت السلطات المحلية لمدينة المضيق-الفنيدق (شمال المغرب) إن 24 من قوات الأمن وعددا من المهاجرين - لم يتم إحصاؤهم بعد - أصيبوا خلال عملية توقيفهم.

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