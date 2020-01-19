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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقيلة صالح: الشعب الليبي مجاهد.. هذا ما سيحدث فى برلين
الأحد 19 يناير 2020
أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أن الليبيين هم أصحاب القرار في الأزمة الليبية، وأن الشعب الليبي ”مجاهد سيحرر بلاده بيديه“.
وقال عقيلة في تصريحات صحفية إنه ”لا عودة عن تحرير البلاد“، داعيا إلى مزيد من التكاتف الشعبي“، منوها إلى أن ”المثقفين المصريين الذين التقاهم، أبدوا إعجابهم بالالتفاف الشعبي حول الجيش الليبي الوطني“.
وفي إشارة إلى مؤتمر برلين، أفاد عقيلة بأن ”هناك تنسيقا مع المجتمع الدولي حول المؤتمر، رغم وجود الضغوط“، مبينا أن“ مصر والإمارات مشاركتان في المؤتمر بقوة“.
وحول ما سيسفر عنه المؤتمر، أوضح عقيلة أنه ”إذا كانت النتائج مرضية لليبيين فأهلا وسهلا، وأما غير ذلك، فنحن مجاهدون سنحرر بلادنا بأيدينا“.
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