عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسئول عراقى: لا توجد قوات أمريكية مقاتلة بالبلاد لكن هناك مستشارين وخبراء

الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365_متابعات

أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة بالعراق اللواء تحسين الخفاجى اليوم الأحد، أن الجزء الذي يشغله التحالف الدولى فى قاعدة (عين الأسد) بسيط جدا، وأضاف الخفاجى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه لا توجد قوات أمريكية مقاتلة في العراق، لكن هناك مستشارين وخبراء، مشيرا إلى أن "مساحة قاعدة عين الأسد تبلغ 60 كم مربع، جزء منها بسيط هو خاص بقوات التحالف من مختلف دول العالم".



من جانبه، قال مسؤول الأمن للطيران الأمريكى فى قاعدة (عين الأسد) ليفينجستون "إن أصوات الصواريخ التي سقطت على القاعدة كانت قوية جدا نتيجة القصف الإيراني، حيث سقط بعضها بالداخل اما الاخرى فسقطت في محيط القاعدة".

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وأضاف أنه لا يوجد قتلى وجرحى إلا أن هناك جنودا أصيبوا بارتجاج بالمخ بسبب الأصوات العالية، مشيرا إلى "أننا جاهزون دائما لحماية القاعدة من أي استهداف قد يحصل".

وفى سياق متصل أكدت قيادة قاعدة (عين الأسد) الجوية بالعراق، اليوم الأحد، أنها تعمل بانتظام، مشيرة إلى أن الطائرات الأمريكية الموجودة في القاعدة للاستطلاع والإسناد اللوجيستي، مثل الطعام أو البريد.

وقال قائد القاعدة اللواء الطيار الركن رافد غازي الزبيدي - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "إن أي طائرة أمريكية تقلع أو تهبط من عين الأسد لدينا توقيتاتها.. وهناك جهات تتابع الموضوع وتعلم أين تذهب هذه ومتى تعود.. ولدينا كشف راداري ومتابعة معهم".

وأضاف "أي طائرة تنطلق من القاعدة، فالعمليات المشتركة لديها علم كامل بذلك". وكانت إيران قد شنت هجوما على قاعدة (عين الأسد) في 8 يناير الجارى راد على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة جوية بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد.. فيما أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان، في بيان الخميس الماضي، أن 11 جنديا أمريكيا على الأقل أصيبوا في الهجوم الإيراني.