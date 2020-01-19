البرلمان الأردني يوافق على منع إستيراد الغاز من إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

وافق مجلس النواب الأردني على مقترح قانون يمنع الحكومة من استيراد الغاز من إسرائيل.



جاء ذلك خلال جلسة عقدت اليوم الأحد حيث وافق النواب بالأغلبية على توصية اللجنة القانونية بحظر استيراد الغاز من إسرائيل.

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وشهدت محافظات المملكة عدة مظاهرات منددة بالاتفاقية، تطالب حكومة الدكتور عمر الرزاز بإلغاء الاتفاقية التي يطلق عليها الأردنيون ”اتفاقية العار“، معتبرين أن الاتفاقية تدعم إسرائيل بالمليارات مقابل الغاز المسروق من فلسطين، بحسب تعبيرهم.

وتعرضت الحكومة لضغوط كبيرة خلال الأيام الماضية مارسها النواب الذين يتعرضون بدورهم لضغوط شعبية ونقابية وحزبية لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، تجمهر مئات المواطنين الأردنيين أمام المجلس مرددين شعارات تطالب بإلغاء الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2020