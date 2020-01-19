عربيد دعا لانتخابات نيابية فورية

رأى رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​ ان الحل هو في الذهاب الى ​انتخابات​ نيابية فورية تظهر حقيقة المزاج العام وتنصف الجميع. واضاف "في موازاتها اطلاق اللامركزية كخيار وحيد لتفكيك الصراع المتوحش على ​السلطة​ المركزية لصالح ادارات محلية موسعة تحاكي حاجات الناس وهمومهم وتتنافس بايجابية خلاقة على ترتيب امورهم كما في الكثير من الدول المتقدمة".

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