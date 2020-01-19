كوبيتش عن أحداث بيروت: يوم آخر بدون حكومة ليلة أخرى من العنف والصدامات

علّق المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش على أحداث ​بيروت​ أمس قائلا: " يوم آخر بدون ​حكومة​ ليلة أخرى من ​العنف​ والصدامات".

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