قيادة الجيش تنفي خبراً يزعم وفاة الدكتور أنطوان سالم على يد عسكريين على طريق المتن السريع

لفتت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه تداول بعض وسائل التواصل الإجتماعي خبراً عن وفاة الدكتور انطوان سالم، يزعم أن الوفاة ناتجة عن تعرضه لاعتداء على يد عناصر الجيش في محلة المتن السريع، وأرفق الخبر بصورة لمواطن يدعى خضر السبع. وأوضحت انه بتاريخ 17/1/2020 وأثناء قيام مجموعة من المتظاهرين بقطع السير عند محلة نهر الموت طريق المتن السريع وخلال قيام الجيش بمهمة فتح الطريق حصل احتكاك مع المتظاهرين الذين حاولوا التهجم على العسكريين فأصيب كل من خضر السبع وخلدون بو حمدان برضوض وجروح طفيفة، وقد عولج الأول في مكانه من قبل الصليب الأحمر اللبناني ونقل الثاني إلى إحدى المستشفيات حيث تمت معالجته وخرج بنفس التاريخ.
وحذرت من عواقب اختلاق أخبار وشائعات ونسبها إلى المؤسسة العسكرية وتداولها تحت طائلة الملاحقة القانونية.
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