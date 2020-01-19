الخير: السلطة الفاسدة تتحمل كامل المسؤوليه عن مشهد الأمس

رأى النائب السابق كاظم خير أنه "بعد ما يقارب المئة يوم على اندلاع الثوره في لبنان تتحمل هذه السلطه الفاسدة كامل المسؤوليه عن مشهد الأمس".
واعتبر ان "التعاطي بلا مبالاة وخفة مع الشعب اللبناني الثائر واستخدام العنف مع الثوار والاعلاميين عوضا عن الاستماع لاوجاعهم و متطلباتهم سيؤدي حتما" الى عواقب وخيمة. مات الحس الوطني عند المسؤولين المرتزقة حتى اصبح تقاسم الحصص اهم من حياة الناس."
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