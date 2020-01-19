الخير: السلطة الفاسدة تتحمل كامل المسؤوليه عن مشهد الأمس

رأى النائب السابق كاظم خير أنه "بعد ما يقارب المئة يوم على اندلاع الثوره في ​لبنان​ تتحمل هذه السلطه الفاسدة كامل المسؤوليه عن مشهد الأمس".

واعتبر ان "التعاطي بلا مبالاة وخفة مع ​الشعب اللبناني​ الثائر واستخدام ​العنف​ مع الثوار والاعلاميين عوضا عن الاستماع لاوجاعهم و متطلباتهم سيؤدي حتما" الى عواقب وخيمة. مات الحس الوطني عند المسؤولين المرتزقة حتى اصبح تقاسم الحصص اهم من حياة الناس."