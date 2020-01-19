النشرة: إرتفاع منسوب مياه نهري الزهراني والليطاني بسبب الأمطار

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن أمطارا غزيرة تتساقط على مناطق النبطية ​اقليم التفاح​ ​بنت جبيل​ و​مرجعيون​ وشكلت بركا ومستنقعات على الطرقات، كما أدى تفجر الينابيع الى ارتفع منسوب مياه ​نهر الزهراني​ وارتفع منسوب مياه ​نهر الليطاني​ عند ​قعقعية الجسر​ وفاضت ​المياه​ على جابينه، ولامس ​الضباب​ المرتفعات في اقليم التفاح. إضغط للمزيد

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