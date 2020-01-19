التحكم المروري: تسرب مادة المازوت على اوتوستراد جونية باتجاه بيروت

طلبت ​غرفة التحكم المروري​ من المواطنين توخي الحذر على اوتوستراد ​جونية​ باتجاه ​بيروت​ وتخفيض السرعة ومضاعفة الانتباه بسبب تسرب مادة ​المازوت​، مشيرة الى أن دراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة.

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