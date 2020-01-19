رأى وزير الشؤون الإجتماعية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريشار قيومجيان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "مقيت مشهد تقاسمكم الحصص فيما البلد ينهار ماليا واقتصاديا وحكومتكم الموعودة فاقدة سلفا الثقة المحلية والدولية. المسؤول عما يحصل من أحداث هو أسلوب حكم لا يحاكي الواقع ويؤدي الى ردة فعل الناس الغاضبين والمعدمين. أحلام اللبنانيين بالتغيير ستتحول الى كوابيس تقض مضاجعكم وتلعنكم للأبد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: المسؤول عما يحصل من أحداث هو أسلوب حكم لا يحاكي الواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.