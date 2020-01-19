الاب نمور ترأس قداس عيد مار انطونيوس في النبطية

أحيت الطوائف المسيحية في النبطية عيد مار انطونيوس بقداس اقيم في كنيسة دير مار انطونيوس في النبطية الفوقا وترأسه رئيس الدير الاب سليم نمور وعاونه خوري كنيسة السيدة للروم الكاثوليك في النبطية الاب كامل ايليا والاب بشارة انطون وحضره رئيسة ثانوية السيدة للراهبات الانطونيات الام ماري توما، وراهبات النبطية ومختار حي المسيحيين في النبطية راشد متى وابناء رعايا الكفور، كفروة، النبطية والنبطية الفوقا.
والقى الاب نمور عظة تمنى فيها "لو انه على كل تلة من تلال الجنوب يوجد دير ورهبان وراهبات يصلون ويتواصلون مع اخوتهم المؤمنين من غير طوائفهم حتى نخلق من الجنوب واحة للتلاقي وواحة للانسان البعيد عن الطائفية والمذهبية الذي يعبد الله الواحد"، مشيرا الى "أننا بحاجة في لبنان وخاصة في الجنوب وفي المناطق المسلمة الى واحات اديار رهبان وراهبات يصلون دائما للاله الواحد وللتلاقي بين جميع العائلات اللبنانية".
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