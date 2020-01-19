لاريجاني: سنعيد النظر في التعاون مع الطاقة الذرية بحال اتخاذ اجراءات ضدنا

حذر رئيس البرلمان ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​، من أن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ التابعة للأمم المتحدة في حالة اتخاذ أي إجراءات "غير عادلة" ضدها من ​الاتحاد الأوروبي​.

وأكد لاريجاني، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "هناك مشروعا في البرلمان جاهز للرد على الإجراء الأوروبي، لكن ​طهران​ لن تكون البادئة بل ستتعامل بما يتناسب وتحرك ​أوروبا​ هذا"، وأوضح أن "التهديدات الأميركية للدول الأوروبية الثلاث دفعتها إلى اتخاذ خطوات مهينة وغير عادلة بتفعيل آلية تسوية المنازعات مع إيران".