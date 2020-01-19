حذر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، من أن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في حالة اتخاذ أي إجراءات "غير عادلة" ضدها من الاتحاد الأوروبي.
وأكد لاريجاني، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "هناك مشروعا في البرلمان جاهز للرد على الإجراء الأوروبي، لكن طهران لن تكون البادئة بل ستتعامل بما يتناسب وتحرك أوروبا هذا"، وأوضح أن "التهديدات الأميركية للدول الأوروبية الثلاث دفعتها إلى اتخاذ خطوات مهينة وغير عادلة بتفعيل آلية تسوية المنازعات مع إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر لاريجاني: سنعيد النظر في التعاون مع الطاقة الذرية بحال اتخاذ اجراءات ضدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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