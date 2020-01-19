أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو انه "اتفقت مع وزير الخارجية التركي مولود جاوويش أوغلو على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف ​إطلاق النار​ في ليبيا وآلية مراقبة موثوق بها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو:اتفقت مع أوغلو على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.