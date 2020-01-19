شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: قواتنا المسلحة الباسلة تستحق تحية السيسي والشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر عن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية، والشعبية والحزبية فى تحية الإعزاز والتقدير التى تقدم بها لكل قيادات وأفراد القوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة الباسلة تستحق تحية الرئيس السيسى والشعب المصرى كله لنجاحها فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وقال "حسب الله" فى بيان له اصدره اليوم: "كلنا مع ما قاله الرئيس السيسى من كلمات عظيمة وواضحة وحاسمة فى تحيته للقوات المسلحة الباسلة وفى تقديم آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية، التى ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء فى أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك فى ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومعنويًا مرت بها مصر فى السنوات الأخيرة، وقال الدكتور صلاح حسب الله، اننا جميعا مع الرئيس السيسى واعتزازه وفخره بما شهده من أداء راق خلال افتتاح قاعدة (برنيس) العسكرية، عكس القدرات الاحترافية العالية لقواتنا المسلحة، وما تتمتع به من كفاءة واستعداد قتالى متقدم وبذل المزيد من الجهد والعرق والتفانى فى التدريبات للحفاظ على هذا المستوى الرفيع، وصولًا إلى أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليكم".

ووجه الدكتور صلاح حسب الله التحية والتقدير للرئيس السيسى لتأكيده على اننا لمسنا جميعًا حجم الفخر والتقدير الذى أبداه الشعب المصرى العظيم، وهو يتابع الأداء الراقى لأبنائه من رجال القوات المسلحة خلال المناورة (قادر 2020) التى تمت بأحدث الأسلحة والمعدات، وهو ما يزيد من رفعة جيشه لديه، الذى يسطر كل يوم البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار وطنهم، فى ظل التحديات المتعددة التى تحيط ببلدنا وتعصف بمنطقتنا وتأكيد الرئيس السيسى بأنه على ثقة وحق يقين من أن قواتنا المسلحة العريقة ستظل على عهدنا بها، مثالًا يُحتذى به فى الانضباط والتفانى والعمل وإنكار الذات، وأوصيكم أن تبذلوا أقصى الجهد لتطوير قدراتكم واستعدادكم القتالى العالى دفاعًا عن سلامة واستقرار هذا الوطن العزيز".