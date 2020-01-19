شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يوصى بأخذ آراء الأطفال فى أى محتوى إعلامى يقدم لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأخذ آراء الأطفال فى الاعتبار عند إعداد أى محتوى إعلامى خاص بهم أو أى محتوى يتناول شأن من شؤونهم، وأكد المجلس فى مدونة السلوك الإعلامى للأطفال التى يتم مناقشتها اليوم فى ورشة عمل بالتنسيق مع اليونيسيف والمجلس القومى للأمومة والطفولة على حق الأطفال كمستهلكين تلقى المعلومات ومشاركتها طالما المحتوى الإعلامى لا يتضمن أى مواد قد تسبب أذى لهم أو لغيرهم.

وشددت المدونة على ضرورة احترام كرامة الأطفال إذا اقتضى الامر التعامل المباشر معهم أو تغطية قضايا تمسهم، كما أكدت المدونة على أنه للأطفال الحق فى الخصوصية ويتضمن ذلك اخفاء هويتهم إذا كان هناك أى احتمال لتعرضهم أو تعرض أسرهم لأذى بسبب مشاركتهم الإعلامية سواء بشكل مباشر وقت عرض المحتوى الإعلامى أو حتى لو كان التأثير السلبى تأثير متوقع فى المستقبل.

ويعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورشة عمل تشاورية لعرض بنود الكود الإعلامى المصرى الخاص بالطفل والأسرة، اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة، مع منظمة يونيسيف.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بدعم من منظمة اليونيسف (مصر)، مدونة السلوك الإعلامى للأطفال والأسر فى مصر، وأولت الوثيقة اهتمامًا كبيرًا بحقوق الطفل مع التركيز على ذوى الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم)، وكيفية تعامل الإعلام معهم واللغة التى ينبغى استخدامها معهم بحيث يكونوا مشاركين فى العملية الإعلامية فيما يخصهم، وتأتى الوثيقة تفعيلًا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل، وتفعيلًا لما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة حماية الطفل المصرى بصفة عامة وذوى القدرات الخاصة (أصحاب الهمم) بصفة خاصة.