شكرا لقرائتكم خبر عن فى الانتخابات التكميلية للبرلمان.. من يحدد لجان تصويت المصريين بالخارج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى للمصريين فى الخارج يومى الجمعة والسبت الموافقين 7 و8 فبراير 2020، وفى حالة الإعادة تجرى يومى الجمعة والسبت الموافقين 6 و7 مارس 2020، وهناك عدد من القرارات والضوابط المتعلقة بتصويت المصريين بالخارج، أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ذلك.

تحديد عدد لجان الانتخابات بالخارج، يكون بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، حيث تكون اللجان فى مقار السفارات والقنصليات بالدول المختلفة، وهو ما ترسله وزارة الخارجية للهيئة لاعتماده.

الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2020 فى هذا الشأن، والذى نص على أن يحدد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة وفق الكشوف الواردة من وزارة الخارجية.

كما أصدرت الهيئة القرار الخاص بتنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية.

وجاء القرار أن لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق فى الإدلاء بصوته لاختيار أحد المرشحين بالدائرتين المذكورين، فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من تلك الدائرتين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية، متضمنًا الرقم القومى وعنوانه الذى يقع بنطاق تلك الدائرة، وقدم إقرارًا يفيد أنه مقيم بالخارج، أو مستند تقبله الهيئة الوطنية للانتخابات.

Advertisements

على أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، يعاونهم أمين أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات، وجاءت القائمة النهائية بدائرة الجيزة كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل، و"محمد محمد محمد أبو العينين، "حزب مستقبل وطن"، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل.

وجاءت القائمة النهائية بدائرة ملوى، كلًا من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، "حزب مستقبل وطن"، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات التكميلية لاختيار عضوين جديدين بمجلسِ النواب بالنظام الفردى أحدهما عن دائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، والآخر عن دائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا، يومى الجمعة والسبت 7 و8 فبراير المقبل فى الخارج، ويومى الثلاثاء والأربعاء 11 و13 فبراير فى الداخل، لوفاة شاغلى المقعدين.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنه فى حالة الإعادة تجرى الانتخابات فى الخارج يومى الجمعة والسبت 6 و7 مارس المقبل فى الخارج، وفى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.