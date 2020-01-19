شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: مدونة السلوك الإعلامى للأسرة والطفل ملزمة للقنوات والصحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ مدونة السلوك الإعلامي للأسرة والطفل ستكون ملزمة للقنوات والفضائيات والصحف والإعلام الإلكترونى، وبناء عليه فهي ملزمة لجميع وسائل الإعلام في مصر، لافتا إلى أنّ المجلس عمل على مدار عامين على إعداد المعايير والأكواد، وبالفعل صدرت لائحة الجزاءات في سبتمبر الماضي لينضبط المشهد الإعلامى.

وأوضح فرج خلال ورشة عمل لمناقشة بنود المدونة اليوم والتى تعقد بحضور ممثلين من الجهات المعنية، أنه بخصوص الطفل، عقدنا ندوة أعقبها احتفالا بالوثيقة الدولية للطفل وحقوقه، ثم جلسة عصف ذهني مع أعضاء المجلس والخبراء المختصين بالوثيقة، وتوصلنا إلى صيغة مطروحة للمناقشة، تجعل الوثيقة نهائية وملزمة للمجتمع الإعلامي كله، فهي خلاصة الفكر، مشيرا إلى أنه لابد وأن يسفر اللقاء عن تطوير للمدونة لنرى الطفل المصرى على أعلى مستوى، وأن يكون دعامة لوسائل الإعلام.

Advertisements

ويعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورشة عمل تشاورية لعرض بنود الكود الإعلامي المصري الخاص بالطفل والأسرة، اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مع منظمة يونيسيف.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أصدر بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بدعم من منظمة اليونيسف (مصر)، مدونة السلوك الإعلامى للأطفال والأسر فى مصر، وأولت الوثيقة اهتمامًا كبيرًا بحقوق الطفل مع التركيز على ذوى الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم)، وكيفية تعامل الإعلام معهم واللغة التى ينبغى استخدامها معهم بحيث يكونوا مشاركين فى العملية الإعلامية فيما يخصهم.

تأتى الوثيقة تفعيلًا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل، وتفعيلًا لما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة حماية الطفل المصرى بصفة عامة وذوى القدرات الخاصة (أصحاب الهمم) بصفة خاصة.