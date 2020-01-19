شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق تقديم شكوى أو مقترحات للبرلمان × 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل حرص الدولة على التفاعل مع شكاوى المواطنين لحل مشكلاتهم، يحرص مجلس النواب بصفته إحدى مؤسسات الدولة وممثل الشعب، على التواصل مع المواطنين لاستقبال رسائلهم وأى شكاوى منهم بخصوص ما يواجههم من مشكلات، وشكاوى عن نقص الخدمات وقضاياهم ومشكلاتهم المجتمعية، وتلقى أى استفسارات أو مقترحات متعلقة بمشروعات قوانين أو أى مشكلات، وذلك من خلال آليات التواصل الآتية:

1 ـ أطلق مجلس النواب خدمة "واتس آب" للمواطنين، وذلك منذ بدء انعقاد المجلس فى يناير عام 2016، وخصص المجلس خطين لتلقى رسائل وشكاوى المواطنين عبر تطبيق "الواتس آب"، لإرسال أى شكاوى أو مقترحات للمجلس للعمل على حلها والتواصل مع الحكومة لحل المشكلات التى يطرحها المواطنون، وذلك على الرقمين التاليين:

01027727701

01208842222



واتس آب البرلمان

2 ـ يتلقى مجلس النواب شكاوى المواطنين من خلال الموقع الرسمى للمجلس (مجلس النواب المصرى)، بتخصيص باب خاص بـ"الشكاوى"، ويتم الدخول عليه من خلال الرابط التالى:

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http://www.parliament.gov.eg/home.aspx



لإرسال شكوى عبر موقع مجلس النواب

3 ـ بالإضافة لما سبق توجد لجنة نوعية فى مجلس النواب تحمل اسم "الاقتراحات والشكاوى"، يتم إحالة الشكاوى التى يرسلها المواطنون إليها لفحصها وبحثها مع الحكومة.

4 ـ تقوم الإدارة المركزية لقياس الرأى العام ودعم اتخاذ القرار المشكلة فى مجلس النواب وتتبع أمانته العامة، بالتفاعل والتواصل مع المواطنين وفحص رسائلهم وتحليلها.

وشهدت الفترات الماضية، تفاعلا كبيرا من جانب المواطنين مع خدمة "واتس آب" البرلمان، وقاموا بإرسال رسائل عديدة لمجلس النواب، منها ما يتعلق بتشريعات ملحة مثل قانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية المتعلق بمشكلات الأسرة مثل الرؤية والحضانة والنفقة وغيرها، وقانون الخدمة المدنية والمشكلات الناجمة عن تطبيقه، خاصة ما يتعلق بصرف العلاوات للموظفين، ومشكلة التسويات الوظيفية بالمؤهل الأعلى، وغيرها، ومنها ما يتعلق بمشكلات اجتماعية تتعلق بالخدمات العامة والمرافق والصرف الصحى والطرق والصحة والتعليم، وعلاوات أصحاب المعاشات، وغيرها.