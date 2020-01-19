أستاذ إعلام: إصدار مدونة للسلوك الإعلامي للطفل "ضرورة ملحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

قالت الدكتورة رشا علام، أستاذ الصحافة والإعلام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن إصدار مدونة سلوك إعلامي للطفل والأسرة أصبح ضرورة ملحة، مضيفة أن الكثير من دول العالم، أصدرت مدونة إعلامية للأطفال منذ سنوات، وبدأت الآن في تغيير بعض بنودها.

جاء ذلك في كلمتها خلال ورشة العمل التشاورية لعرض بنود الكود الإعلامي المصري الخاص بالطفل والأسرة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمة اليونيسيف.

وأضافت أن مدونة سلوك الإعلامي للطفل تختص بفئة تمثل نسبة كبيرة من المجتمع، كما وضعنا بنودًا خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتضمن المعايير الأخلاقية والإعلانات الموجهة للأطفال ومشاركتهم في العملية الإعلامية.

ولفتت الى أن المدونة تشمل المبادئ الأساسية للأمم المتحدث لحقوق الطفل، وتركز على المحتوى غير لائق، والتنشئة المجتمعية، وتمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المعايير الأخلاقية للتقارير عن الأطفال، ومدة الإعلانات المسموح بها في برامج الأطفال، واستخدام الأطفال في الإعلانات.