وفاة مراقب داخل لجنة امتحان في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

توفي مراقب في إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، اليوم الأحد، أثناء أداء عمله، في إحدى قرى مركز كفر الشيخ.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الشهادة الإعدادية، بمديرية التربية والتعليم، برئاسة وكيل الوزارة الدكتورة بثينة كشك، إخطارًا من رئيس لجنة مدرسة قرية أبو طبل الإعدادية، بمركز كفر الشيخ، بوفاة بشير عطا الجمل، عضو إدارة التوريدات بالمديرية، ومراقب باللجنة، أثناء ممارسة عمله.

وتبين من إخطار رئيس اللجنة، أن المراقب شعر بحالة مرضية، أثناء عمله في مراقبة اللجنة، وتوفي على إثرها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وفي السياق نعت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك، المراقب.