1000 جنيه للمتر على الكورنيش.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح، في عدد من الأحياء بالمنطقة الغربية.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح في حي بولاق على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي ومنها (الكورنيش من فندق هيلتون رمسيس وحتى كوبري إمبابة - شارع السبتية ويبدأ من كورنيش النيل حتى شارع المنصوري - شارع بولاق الجديد ويبدأ من شارع شنن حتى 26 يوليو - شارع 26 يوليو من الجلاء وحتى الكورنيش - شارع شنن ويبدأ من ميدان سيدي سعيد حتى شارع الجلاء - ميدان الترجمان - ميدان سيدي عبدالجواد - شارع الصحافة - ميدان سيدي سعيد بالسبتية).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000 جنيه للسكني و2000 جنيه للتجاري و2000 جنيه للإداري و1500 جنيه للصناعي.

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ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع أكبر من 10 أمتار ومنها (بولاق الجديد - شنن - المنصوري من شارع الجلاء حتى الترجمان - المطبعة الأهلية - سليمان باشا الخادم - حمام الجمعة - الخضراء - سيدي الخطيري - سوق العصر - الفرنساوي - العلوة - سيدي العليمي - الخصوصي - العدوية الوسطاني - العدوية البراني).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 800 جنيه للسكني و1500 جنيه للتجاري و1500 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع والحواري عرض أقل من 10 أمتار ومنها (درب القصاصين - درب الجيارة - درب اللبانة - درب البسايطة - درب السنديسي - حارة راسم - حارة الأجزجي - شارع سنان باشا - حارة درب ربيع - درب مسعود - باقي الحارات أقل من 10 أمتار).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 600 جنيه للسكني و1800 جنيه للتجاري و1500 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي.