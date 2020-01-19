محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. خلال 24 أسفرت جهود أجهزة الأمن خلال حملات عدة بالمحافظات عن ضبط 204 قطعة سلاح ناري، 235 قضية مخدرات وتنفيذ 84000 حكم قضائي متنوع". جرى تحرير المحاضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد.. تنفيذ 84 ألف حكم قضائي وضبط 200 سلاح ناري بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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