"شعبة البصريات" تدرس سبل حصر محال النظارات غير المرخصة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ناقش مجلس إدارة شعبة البصريات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الأحد، أزمة بيع النظارات الطبية بدون ترخيص، وكذلك ظاهرة بيع النظارات المقلدة في بعض محال الهدايا دون وجود رقابة ما يضر بأبصار المتعاملين مع تلك المنافذ.

وقال خميس بسيوني، رئيس الشعبة، إنه جرى مناقشة مشكلة المحلات التي تبيع النظارات وتزاول مهنة تجهيز وبيع النظارات الطبية بدون ترخيص ما يهدد صحة العملاء، بالإضافة إلى تفشي تلك الظاهرة العشوائية مؤخرًا في مهنة البصريات، من خلال زيادة عدد هذه المحال وكذلك الأكشاك التي تجمع بين بيع النظارات والهدايا رغم ضرورة مراقبة بيعها وجودتها ومدى تأثيرها على صحة الإنسان.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم، أن الشعبة طالبت بتقنين وضع تلك المحال عن طريق مناشدتهم لعمل تراخيص، مشيرا إلى أن ترخيص المحل والتزامه بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية يُقنن وضعه كبقية المحلات الكبرى في هذا المجال، ويُلزم مالكه بإتباع الآليات الصحيحة لبيع تلك المنتجات.

وأوضح أن مجلس إدارة الشعبة اقترح عمل حصر المحال التجارية التي تدار بدون ترخيص ومخاطبتها لعمل التراخيص اللازمة، مشيرًا إلى أن من يستجيب بتوفيق أوضاعه، سيكون له الحق لحضور الجمعية العمومية والندوات التي تقوم بتنظيمها الشعبة، كما سيتم إشراكه في المعارض التي ستقام تحت إشراف الشعبة بغرفة تجارة الإسكندرية.