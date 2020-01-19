"قومي الطفولة": مدونة السلوك الإعلامي تحافظ على حقوق الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

قال ناصر مسلم، ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن مدونة السلوك الإعلامي للطفل والأسرة تأتي استكمالًا لدور الإعلام الهادف في المساعدة والتوعية للفرد والمجتمع للحفاظ على الأطفال.

جاء ذلك في كلمته خلال ورشة العمل التشاورية لعرض بنود الكود الإعلامي المصري الخاص بالطفل والأسرة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمة اليونيسيف.

وأضاف أن المدونة تأتي من الاتفاقية الدولية للحفاظ على حقوق الطفل وأن القانون المصري به المواد التي تحافظ على نفس الحقوق.

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وتهدف المدونة إلى تمكين الأطفال المصريين من خلال إشراكهم في وضع المحتوى الإعلامي، بالإضافة إلى كونهم مستقبلين له، كما تتمتع بطبيعة توجيهية يتم تناولها في المنصات الإعلامية وعن طريق الصحفيين والمذيعين.

وألزمت المدونة التي من المنتظر التصديق عليها بعد الورشة، المحطات الفضائية ببث 3 ساعات على الأقل أسبوعيا مخصصة للأطفال، واحترام حقوق الطفل في المعاملة كفرد يحق لهم التمتع بجميع الحقوق.

كما وجهت بحماية الأطفال من المحتوى الضار وسوء المعاملة والتمييز، وتوفير محتوى يتمتع بالمصداقية ويمكن الوثوق به ويستند إلى الأمانة، وتقديم نماذج إيجابية في مجال الإرشاد الأسري وتوجيه الأطفال.