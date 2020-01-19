المغرب يستغرب عدم دعوته لمؤتمر برلين

أعربت المملكة المغربية، اليوم السبت 18 جانفي 2020، عن استغرابها لإقصائها من المؤتمر الذي سينعقد في العاصمة الألمانية برلين، غدا الأحد، حول ليبيا.

وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نشره موقع "هيسبريس" أن "المملكة المغربية كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية".

وأضاف "المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع ".

Advertisements

وشدد على أنه "لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية".

وكانت قد رفضت تونس، اليوم السبت، دعوة ألمانيا لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده غدا، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وتستضيف برلين مؤتمرا حول ليبيا غدا، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.