وصل المشير خليفة حفتر، إلى برلين للمشاركة بالقمة حول ليبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية “العربية” فى خبر عاجل منذ قليل (مساء السبت 18 جانفي 2020).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل/ خليفة حفتر يصل إلى برلين لحضور المؤتمر حول ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.