الأمطار تغرق أستراليا بعد شهر من الحرائق

ضربت عواصف رعدية وفيضانات أجزاء من الساحل الشرقي في أستراليا، خلال وقت مبكر اليوم السبت، في وقت مازالت فيه البلاد تكافح قرابة 100 حريق غابات.
وتشهد ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند هطول أمطار شديدة، بعدما كانت هذه الولايات قد تضررت بشدة جراء حرائق الغابات التي أودت بحياة 29 شخصا، حتى الساعة.
كذلك تسببت الأمطار الغزيرة بإغلاق الطرق السريعة في كوينزلاند التي شهدت 3 أضعاف معدل الأمطار الشهرية، ما أدى إلى غمر بعض المناطق السكنية.
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