الصحف الإماراتية: القوات المسلحة المصرية قوة لكل العالم العربي

أشادت صحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها اليوم الأحد، بالعلاقات المصرية الإماراتية، وكونها نموذجاً متميزاً يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب.

وتحت عنوان "الإمارات ومصر معاً دائما" تحدثت الصحيفة عن "الروابط التاريخية المتجذرة التي وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيا، وأثمرت على مدى نصف قرن ترابطاً وتوافقاً وتعاوناً وتنسيقاً في جميع المواقف والقضايا العربية والإقليمية".

وأشارت "البيان" إلى أن "العلاقات الإماراتية المصرية تعتبر نموذجاً متميزاً يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب، ويحرص كلا البلدين

على مشاركة بعضهما البعض احتفالاتهما بإنجازاتهما في مختلف المجالات".

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وأضافت الصحيفة الإماراتية أن ذلك "يأتي في إطار ذلك حرص مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي على دعوة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لحضور افتتاح قاعدة "برنيس العسكرية" في محافظة البحر الأحمر، حيث هنأ سموه مصر، شعباً وقيادة بافتتاح القاعدة العسكرية الجديدة،

مشيداً بإمكاناتها وتجهيزاتها المتطورة وما تمثله من إضافة نوعية مهمة للقدرات العسكرية المصرية ودعم لحرية الملاحة وأمنها في منطقة البحر الأحمر.

وقال آل نهيان، إن القوات المسلحة المصرية ليست حصناً لمصر الشقيقة فقط، وإنما هي قوة لكل العالم العربي لأن قوة مصر هي قوة للعرب جميعاً، مضيفاً أن مصر بقواتها المسلحة القوية والمتطورة تمثل عنصر استقرار وسلام في المنطقة، وأكد سموه، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية أخوية واستراتيجية، وتتسم بعمقها وتجذرها على المستويين الرسمي والشعبي في ظل الرؤى المتسقة بين قيادتيهما والحرص المشترك على التشاور المستمر حول القضايا والملفات والتحديات في البيئتين الإقليمية والدولية والإيمان بوحدة الهدف والمصير.