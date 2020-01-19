المغرب: إحباط محاولة أكثر من 400 مهاجر أفريقي اقتحام منفذ "سبتة"

تمكنت السلطات المغربية اليوم الأحد، من إحباط محاولة اقتحام جماعي لأكثر من 400 مهاجر غير شرعي منحدرين من دولأفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة، عبر معبر (بليونش)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت السلطات المحلية لمدينة المضيق-الفنيدق (شمال المغرب) إن 24 من قوات الأمن وعددًا من المهاجرين - لم يتم إحصاؤهم بعد - أصيبوا خلال عملية توقيفهم.
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