رئيس فنزويلا: مستعد للحديث مع ترامب مباشرة

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استعداده لإجراء حوار مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال مادورو، في مقابلة مع صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، وهي المقابلة الأولي التي يجريها مع وسيلة

إعلام أمريكية منذ شهر فبراير الماضي، "أفضل الحديث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرةً". وتابع: "أعتقد أن وزير الخارجية مايك بومبو فشل في فنزويلا وهو المسئول عن فشل دونالد ترامب في سياسته تجاه بلدنا" .



وأوضح الرئيس الفنزويلي أنه مستعد للتحدث مع زعيم المعارضة خوان جوايدو غير أنه رفض مطالب المعارضة بالاستقالة.



وتشهد فنزويلا، منذ شهر يناير الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان في البلاد، خوان جوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

