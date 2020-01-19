شاهد.. ماذا قال تركي آل الشيخ قبل دخوله غرفة العمليات لجراحة خطيرة

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، رسالة مؤثره لمحبيه قبل دخوله غرفة العمليات في إحدى الدول الأوروبية.

ماجد المهندس: تواصلت مع المستشار تركي آل الشيخ قبل دخوله العمليات

ونشر آل الشيخ، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": قائلًا: "‏أنا بحب الناس.. في صحة وخير.. وأكيد حب الناس.. أكبر غنيمة اللي لهم عندي.. مودة وتقدير وايدينهم لي.. بالدعاوى كريمة أيو

الله أنهم غير.. وأخلاقهم غير واعتز بأصحاب النوايا السليمة.. وبكره بحيل الله.. تهّل التباشير من فضل ربي.. غيمةٍ بعد غيمة".. تركي آل الشيخ.

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سافر المستشار تركي آل الشيخ للعلاج إلى إحدى الدول الأوروبية، لإجراء عملية في الرأس بسبب معاناته من نزيف متقطع يتسبب فى أرقه وعدم نومه بشكل

كافٍ، فضلًا عن ضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم.

الأخطر أن الورم في الرأس قريب جدًا من الغدة، لذلك قرر فريق الأطباء التدخل الجراحي في الفترة الحالية، وعدم الاكتفاء بالعلاج لحين تحسن الحالة، ويشرف على رحلة علاج المستشار تركي آل شيخ فريق طبي من أوروبا وأمريكا.

كتب الإعلامي السعودي خالد مقرشي على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تركي آل الشيخ بأمس الحاجة لدعواتكم".

وعبّر مغردون عن تمنياتهم لرئيس هيئة الترفيه بسرعة الشفاء والعودة إلى الوطن سالمًا.