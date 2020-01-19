الإعلام الأمريكي يشيد بإرث السلطان قابوس.. نيويورك تايمز: كان ركيزة أساسية للنظام العالمي

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، كان معظم طوال حياته المهنية ركيزة أساسية لا غنى عنها للنظام العالمى، مضيفة أنه

في السنوات الأخيرة بدا في كثير من الأحيان وكأنه ينتمي إلى عصر آخر، لاسيما مع تنامي الأزمات في المنطقة وفي العالم.

وأبرز الكاتب الأمريكي هيو إيكين فى مقال له، جهود السلطان قابوس بن سعيد الدبلوماسية، وأكد أن السلطان قابوس - والذي وصفه بالعازم والمثقف والعالمى - كان شخصية مثيرة للإعجاب لأجيال من رجال الدولة الغربيين وقادة الشرق الأوسط على حد سواء.