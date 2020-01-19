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مسئول يمني: الهجوم الحوثي على أحد المراكز العسكرية في مأرب جريمة حرب

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 قال رئيس شعبة الإعلام العسكري في الجيش اليمني العقيد يحيي الحاتمي إن الهجوم الصاروخي الذي شنته مليشيا الحوثي واستهدف مسجدًا في معسكر الاستقبال الخاص بتجمع "اللواء الرابع حماية

رئاسية"، شمال غربي محافظة مأرب، يعد جريمة حرب، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وقال رئيس شعبة الإعلام العسكري - في تصريح

خاص لقناة (العربية الحدث) اليوم /الأحد/ - إن المليشيا استخدمت في الهجوم صواريخ (جراد) قصيرة المدى وليست باليستية، كما ادَّعت".


وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الحوثي على معسكر الاستقبال في مأرب إلى أكثر من 90 قتيلًا و130 جريحًا.
 

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