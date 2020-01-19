شرطة هونج كونج تُطلق الغاز المسيل الدموع لتفريق آلاف المتظاهرين

أطلقت الشرطة في هونج كونج، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المتجمعين بحديقة عامة؛ للمطالبة بإصلاحات انتخابية ومقاطعة الحزب الشيوعي الصيني، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن المتظاهرين ارتدوا ملابس سوداء وأقنعة، ورفعوا لافتات تقول "حرروا هونج كونج"، كما لوحوا بالأعلام الأمريكية والبريطانية.
وتابعت الشبكة أن الشرطة سمحت بالتظاهرة فقط وليس المسيرة التي خطط لها المنظمون لاحقا، مضيفة أن المتظاهرين تفرقوا فور ظهور قوات الشرطة ورفعوا أعلاما صفراء في إشارة للحشود بالتفرق.
يونيو الماضي بعدما صدر مقترح قانون يسمح بتسليم المتهمين للبر الرئيسي في الصين لمحاكمتهم، واستمرت التظاهرات وأعمال العنف رغم سحب مشروع القانون.
يشار إلى أن الأزمة بين المتظاهرين في هونج كونج والحكومة المركزية في الصين مستمرة منذ
وعادت هونج كونج -المستعمرة البريطانية السابقة- إلى الصين في عام 1997 وفق إطار "دولة واحدة ونظامان" الذي يمنح حقوقًا ديمقراطية أكبر لهونج كونج، ويقول المحتجون إنه يجري تقويض حرياتهم بشكل متزايد في عهد الرئيس الصيني شي جين بينغ.
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