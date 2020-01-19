محتجون يغلقون الدوائر الحكومية في العراق

قام بعض المحتجون في محافظة النجف، جنوبي العراق، الليلة الماضية بإغلاق الدوائر الحكومية بـ"اللحام" في محاولة منهم لـ"التصعيد"، وفقًا لروسيا اليوم.
أظهرت مقاطع فيديو، مجموعات من المحتجين، وهم يقومون بلحام أبواب دوائر حكومية في محافظة النجف.
والليلة الماضية أحرق محتجون في النجفمقرًا حزبيًا يعود لحزب الدعوة "تنظيم العراق"، ويأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة التي أقرتها التنسيقيات صباح غد الإثنين بتسمية رئيس حكومة وفقًا لمواصفات ساحات الاحتجاج.
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