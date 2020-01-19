عاجل-خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية القبرصي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليديس. ونقل وزير الخارجية القبرصي في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس، فيما حمّله الملك تحياته لفخامته. وقد جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس، وعدد من المسؤولين.



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