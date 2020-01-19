كينيا تكثف عملياتها الأمنية لمكافحة الإرهاب بعد الهجمات الأخيرة

كثفت قوات الأمن الكينية عملياتها ضد حركة الشباب بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها الحركة داخل كينيا على مدار الأسبوع. وأصدر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا " أثناء حديثه في اجتماع مع كبار مسؤولي الأمن تعليمات، إلى ضباط الأمن للقيام بعمليات لطرد الإرهابيين وجميع الخلايا النائمة في المنطقة الشمالية الشرقية والساحلية". وأوضح الرئيس الذي استضاف كبار قادة الأمن في المؤتمر السنوي لمراجعة الأمن والتخطيط في مقر الرئاسة في مومباسا "أنه يجب استهداف رعاة الإرهابيين ومجنديهم والتعامل معهم بقسوة". اقرأ أيضاً...حركة "الشباب" الصومالية تهاجم قاعدة عسكرية في كينيا يأتي هذا في الوقت، الذي أصبحت فيه كينيا هدفاً سهلاً لمسلحي حركة الشباب الذين نفذوا هجمات متتالية في الإقليم الشمالي الشرقي في كينيا ومنطقة "لامو"الساحلية بما في ذلك هجوم على قاعدة للقوات الكينية والأميركية.

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