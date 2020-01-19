مستوطنون مسلحون يهاجمون منازل فلسطينيين في الضفة

هاجم مستوطنون مسلحون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، منازل المواطنين الفلسطينيين في «حارة جابر» القريبة من ما تسمى مستوطنة «كريات أربع» المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن العشرات من مستوطني «كريات أربع» هاجموا عدة منازل في حارة جابر ورشقوها بالحجارة والزجاجات وأطلقوا الشتائم العنصرية والمسيئة وتهديدات بقتل المواطنين العزل ما تسبب بحالة من الرعب والهلع في صفوف أفراد المنازل المستهدفة وخصوصاً الأطفال.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 8 شبان فلسطينيين من قلقيلية والخليل ورام الله كما داهمت مدينتي رام الله والبيرة وسط مواجهات عنيفة.

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واقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة في رام الله وتمركزت في محيط دوار نيلسون منديلا.. كما اقتحمت حي البالوع في مدينة البيرة وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال.

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