حكومة جونسون تفرض قيوداً على المهاجرين قريباً

يجهز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لفرض قيود جديدة على المهاجرين ذوي المهارات المتدنية، الذين ينتقلون إلى بريطانيا بعد انتهاء الفترة الانتقالية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر المقبل. بحسب ما ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن مساعدي جونسون يعدون خططاً ستتيح للحكومة تقديم موعد تعديل قواعد الهجرة عامين مما سيسمح بإلغاء التمديد المؤقت للقواعد الحالية حتى عام 2023.
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وأضافت "تليجراف" أن من المتوقع أن تقدم وزيرة الداخلية بريتي باتيل، المقترحات للحكومة هذا الأسبوع، في إطار ورقة عمل عن نظام الهجرة في المملكة المتحدة مستقبلاً.
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