كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تستهدف المدنيين السوريين وتقتل امرأة في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتلت القوات التركية، اليوم الأحد، امرأة سورية من أهالي بلدة معرشورين بريف معرة النعمان الشرقي، غرب مدينة إدلب بعد إطلاق الرصاص عليها، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد السوري، إن قوات حرس الحدود التركي، تستهدف المدنيين السوريين الباحثين عن منطقة آمنة تقيهم الموت بعد أن أجبرتهم العمليات العسكرية على الخروج من مناطقهم.

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وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، قد طالبت بوقف فوري للقتال في إدلب قائلة إن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا "فشل مرة أخرى في حماية المدنيين".

وارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين قتلوا برصاص قوات الجندرما التركية منذ انطلاق الثورة السورية إلى 442 مدنياً، من بينهم 77 طفلاً دون الثامنة عشرة، و44 مواطنة فوق سن الـ18.