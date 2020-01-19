كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظاهرة خطيرة تجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، عن ظاهرة خطيرة اجتاحت جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة العبرية، إن هناك ارتفاعا في معدلات الإعفاء من التجنيد الإجباري للجيش الإسرائيلي، في أوساط الشبان الإسرائيليين، وذلك لأسباب نفسية.

وأكدت الصحيفة العبرية، نقلًا عن مصادر بقسم القوى البشرية بالجيش الإسرائيلي، أن ارتفاع معدلات حصول الشبان على الإعفاءات من التجنيد، يعود لسبب تدني إقبالهم على أداء الخدمة العسكرية.

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وأضافت الصحيفة العبرية، أن ثلث المتقدمين للجيش الإسرائيلي سيتم اعفائهم من الخدمة العسكرية الإجبارية هذه السنة، لأسباب نفسية، وبأن 32.9% من نسبة الشبان الذكور المرشحين للتجنيد للخدمة بالجيش للعام 2020، سيتم إعفاؤهم من الخدمة بالجيش الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، هذه النسبة المتقدمة للتجنيد في جيش الاحتلال، تمثل ظاهرة مقلقة جدا، وبأنه على السلطان البحث عن حلول ناجعة لتفاديها في السنوات المقبلة، خاصة وأن هناك عجزا بنسبة 44.3% في نسبة الإناث الإسرائيليات المرشحات للتجنيد، بهذه السنة.

وقد أرسل قائد قسم القوى البشرية بالجيش، الجنرال موتي ألموز، قبل أسبوعين رسالة إلى ضباط الصحة النفسية بالجيش، وطلب منهم تخفيف منح الإعفاءات لأسباب نفسية، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.