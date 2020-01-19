كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اوكرانيا تستعيد جثث ضحاياها جراء تحطم طائرتها في ايران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعيدت جثث المواطنين الأوكرانيين، اليوم الأحد، الذين لقوا حتفهم عندما أسقطتها إيران بطريق الخطأ هذا الشهر إلى وطنهم، اليوم الأحد، في احتفال رسمي في مطار كييف، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

قُتل جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية من طهران إلى كييف عندما تم إسقاط طائرة بوينج 737-800 في 8 يناير، في الوقت الذي كانت فيه إيران في حالة تأهب قصوى لهجوم أمريكي.

وكان معظم من كانوا على متن الطائرة إيرانيين أو يحملون جنسية مزدوجة، كما كان لدى كندا 57 مواطنًا، بالاضافة الي تسعة من المواطنين الأوكرانيين أعضاء الطاقم.

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وبحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تم حمل التوابيت الملتفة بالعلم الأوكراني واحدًا تلو الآخر من طائرة عسكرية أوكرانية إلى قاعة انتظار في مطار بوريسبيل في كييف. ورفع الجنود الأعلام لتمثيل الجنسيات المختلفة للضحايا.

وقد أعلنت إيران يوم السبت أنها سترسل الصناديق السوداء إلى أوكرانيا لإلغاء تشفيرها، لكنها لم تذكر متى سيحدث ذلك. من المتوقع أن يسافر ممثلون إيرانيون إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

أشعلت كارثة الطائرة اضطرابات في إيران وزادت من الضغوط الدولية على البلاد وهي تتصارع مع نزاع طويل الأمد مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي وتأثيرها في المنطقة الذي تحول إلى صراع مفتوح هذا الشهر.

