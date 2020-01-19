كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خان" يناشد مجلس الأمن بشأن انتهاكات الهند لوقف إطلاق النار في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، مجلس الأمن الدولي على الإصرار على أن تسمح الهند بإشراف الأمم المتحدة على طول خط المراقبة، وذلك بعد أيام من فشل باكستان في محاولتها الثانية لحشد الدعم الدولي بشأن كشمير في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

مستشهدًا بتزايد وتواتر انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الهند على طول خط السيطرة (الحدود المعزولة بين الهند وباكستان)، قال رئيس الوزراء الباكستاني، إن القيادة الهندية يمكن أن تحاول تنفيذ "عملية زائفة" محتملة - وهي عملية سرية محتملة عبر الحدود.

وأضاف "خان"، في تغريدة له على "تويتر"، اليوم الأحد: "مع استمرار قوات الاحتلال الهندية في استهداف وقتل المدنيين في جميع أنحاء المنطقة المحلية بكثافة وتواتر متزايدين، هناك حاجة ملحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإصرار الهند على السماح لفريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان بالعودة إلى جانب IOJK على طول خط السيطرة. نخشى من عملية تلويح هندي كاذبة".

وأوضح، أن هناك حاجة ماسة لمجلس الأمن للضغط على الهند للسماح لمجموعة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين للهند وباكستان بمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار.

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وحذر "خان"، الهند، أيضًا، من أنها لن تظل مجرد مراقب لتزايد حدة وتكرار انتهاكات وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه: "أريد أن أوضح للهند والمجتمع الدولي أنه إذا استمرت الهند في شن هجماتها العسكرية وقتلت مدنيين عبر خط السيطرة، فسوف تجد باكستان صعوبة متزايدة في أن تظل مراقبًا غير نشط على طول خط السيطرة".

اتهمت الدولتان بعضهما البعض بانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2003 أكثر من 3000 مرة حتى الآن.

تصاعدت التوترات بين الدولتين المسلحتين بالأسلحة النووية بعد أن اتخذت نيودلهي قرارًا بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي في أغسطس 2018، والتي ضمنت الوضع الخاص لجامو وكشمير لعقود من الزمن.