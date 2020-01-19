كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران ترفض مجددا تسليم الصندق الأسود لطائرة أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدير التحقيق في الحوادث الجوية بإيران، اليوم الأحد، أن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لا يزال في البلاد.

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية، عن مدير التحقيق: "لا ننوي حاليًا إرسال الصندوق الأسود لأحد وسنقرر ما إذا كنا سنرسل الصندوق الأسود إلى أوكرانيا أو فرنسا بعد فتحه في طهران".

وبحسب قناة العربية، تراجعت إيران، عن إعلانها السابق باستعدادها إرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى الخارج.

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وأعلنت إيران، أنها سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة التي أعلنت أنها أسقطتها بطريق الخطأ هذا الشهر في 8 يناير الحالي، إلى أوكرانيا، وفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

وفي وقت سابق قال حسن رضائي فر، رئيس اللجنة الإيرانية التي تحقق في الحادث بهيئة الطيران المدني: "بالتعاون مع خبراء من فرنسا وكندا وأميركا، سنحاول قراءة (بيانات الصندوق) في كييف". وأضاف "إذا لم ينجح هذا الجهد، سيتم إرسال الصندوق الأسود إلى فرنسا".

وأضاف رضائي، أن الصندوقين الأسودين لن يتم التعامل مع بياناتهما في إيران، مقترحًا على المسؤولين المعنيين في إيران شراء أجهزة وبرمجيات لفك شفرة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة.