كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 19/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || مسيرات احتجاجية في هونج كونج للمطالبة بالديمقراطية
تجمع مئات المحتجين في هونج كونج التي تحكمها الصين في متنزه مركزية، اليوم الأحد للمطالبة باجراء إصلاحات ديمقراطية وندد بالشيوعية حيث توقفت الشرطة وفتشت الناس في الشوارع القريبة وفي محطات المترو.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع حصيلة هجوم الحوثي في مأرب اليمنية إلى 70 قتيلًا
أفادت قناة العربية، صباح اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة هجوم الحوثي في محافظة مأرب اليمنية إلى 70 قتيلًا.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || المرصد السوري: 3660 مرتزقًا نقلتهم تركيا إلى ليبيا
قال المرصد السوري، إن عدد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، بلغ 3660، في زيادة جديدة، تشير إلى إصرار تركيا على استمرار التدخل العسكري في ليبيا.