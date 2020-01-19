كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 19/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

تجمع مئات المحتجين في هونج كونج التي تحكمها الصين في متنزه مركزية، اليوم الأحد للمطالبة باجراء إصلاحات ديمقراطية وندد بالشيوعية حيث توقفت الشرطة وفتشت الناس في الشوارع القريبة وفي محطات المترو.

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