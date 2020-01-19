كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقيلة صالح: الشعب الليبي لن يسمح بالغزو التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأحد، على أن لا تفريط في تضحيات الشعب والجيش الليبي.

وأكد صالح، في تصريحات صحفية، قبيل انطلاق مؤتمر برلن حول ليبيا بمشاركة دولية، أن الشعب الليبي لن يسمح بتدخلات تركيا.

وقال صالح، إن الحرب على الإرهاب والتطرف مستمرة حتى القضاء على كافة الميليشيات المسلحة وتحرير كامل التراب الليبي.

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ومن المقرر أن تنطلق قمة حول ليبيا، تأمل منها الدول المشاركة على الأقل تثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس بين قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وبين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، وسط أجواء حذرة من توقع مفرط في النتائج التي قد تتوصل إليها تلك القمة.

وبحسب العربية، تشارك في القمة أو المؤتمر الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى مصر وإيطاليا وتركيا والجزائر والإمارات والكونغو، كما سيحضر الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والتركي رجب طيّب أردوغان، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.