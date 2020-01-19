كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسيرات احتجاجية في هونج كونج للمطالبة بالديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع مئات المحتجين في هونج كونج التي تحكمها الصين في متنزه مركزية، اليوم الأحد للمطالبة باجراء إصلاحات ديمقراطية وندد بالشيوعية حيث توقفت الشرطة وفتشت الناس في الشوارع القريبة وفي محطات المترو.

وكانت مظاهرة "الحصار العالمي ضد الشيوعية" هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات التي لا هوادة فيها ضد الحكومة منذ يونيو، عندما خرج سكان هونغ كونغ إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم إزاء مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن.

وفقدت الاحتجاجات، التي اتسعت منذ ذلك الحين لتشمل مطالب بالاقتراع العام، والتحقيق المستقل في تعامل الشرطة مع المظاهرات، بعض شدتها في الأسابيع الأخيرة. وفقًا لرويترز.

وفي تكتيك جديد واضح، كانت الشرطة تظهر في وقت مبكر في مكافحة الشغب، مع قيام الضباط بعمليات "التوقف والتفتيش" بالقرب من المظاهرات المتوقعة.

وشوهدت أيضا شاحنة لنقل المياه وسيارات جيب مدرعة في الشوارع المركزية ايوم الاحد.

وقال منظم فينتوس لاو "الكل يدرك أن هناك خطر الوقف، والتفتيش، أو الاعتقالات الجماعية، وأقدر أن سكان هونج كونج ما زالوا يخرجون بشجاعة، رغم المخاطر".

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وتقدمت لاو في البداية بطلب للحصول على تصريح لمسيرة، ولكن الشرطة أعطت فقط الضوء الأخضر لحشد ثابت بدلًا من ذلك، قائلة إن المسيرات السابقة تحولت إلى عنف.

وفي 1 يناير، انتهت مسيرة عشرات الآلاف من الناس بإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وفي تجمع الأحد، تجمع أكثر من ألف شخص في حديقة محاطة ببعض أطول ناطحات السحاب في هونغ كونغ، وهم يرددون شعارات مؤيدة للديمقراطية، بينما يستمعون إلى خطب الناشطين.

واعتقلت السلطات في هونغ كونغ أكثر من 7000 شخص، العديد منهم بتهمة الشغب التي يمكن أن تحمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. من غير الواضح عدد الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.

وازداد الغضب على مدار الأشهر بسبب تصورات بأن بكين تشدد قبضتها على المدينة، التي سلمتها بريطانيا إلى الصين في عام 1997 في صفقة ضمنت أنها تتمتع بحريات غير متوفرة في البر الرئيسي.

وتنفي بكين التدخل وتتهم الغرب بإثارة الاضطرابات.