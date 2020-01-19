كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنازل هاري وميجان يعد الأكبر منذ الملك إدوارد الثامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مُنح الأمير هاري وزوجته المولودة في لوس أنجلوس "ميجان ماركل، ليلة السبت رغبتهما في "التراجع" عن الواجبات الملكية.

فقد أعلنت الملكة أنه على الرغم من أن هاري وميجان "سيظلان دائمًا محبوبين كأفراد من عائلتي"، فإن هذا لن يكون التفكيك اللطيف التدريجي من قصر باكنجهام الذي كان يأمله الزوجان عندما أسقطا قنبلتهما على الإنستجرام في وقت سابق من هذا الشهر.

وابتداءً من ربيع عام 2020، سيُسمح للزوجين بالحرية التي يطمحان إليها - التحرر من التعلق الإلزامي بالقبعات والميداليات الفاخرة لأحداث الدولة، والتحرر من الجولات الملكية الخارجية المطلوبة، والتحرر من القيود التي يعيشونها في القصور في المملكة المتحدة. ولكن هذه الحرية لها ثمن باهظ.

وبموجب الاتفاقية، سيُمنع الزوجان من صرف ألقابهما، ولم يعد بإمكانهما تسمية أنفسهما "صاحب السمو الملكي" و"صاحبة السمو الملكي"، كما يواصلان القيام به الآن.

ولن يتلقوا الأموال العامة بعد الآن ؛ في الواقع، وإنهم مدينون الآن للجمهور البريطاني بثروة صغيرة.

وبموجب إعلان السبت، يتعين على الزوجين سداد الضرائب البريطانيين التي تم إنفاقها مؤخرًا بقيمة 3.1 مليون دولار لتجديد منزل "فروجمور كوتتج"، الذي يضم 10 غرف نوم.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز بلندن أنه يتعين عليهم دفع الإيجار التجاري على صيانة المنزل من الآن فصاعدًا - حتى لو قضوا معظم وقتهم في كندا، حيث تعيش ميجان حاليًا في قصر مؤجر في فانكوفر مع الابن ارشي.

ووجدت التايمز، أن تكلفة كوخهم الفارغ داخل القلعة قد يصل إلى حوالي 13000 دولار في الشهر.

وباختصار، تم طرد هاري وميجان - مثل إدوارد الثامن وواليس سيمبسون من قبلهما في عام 1936 - من الدائرة الداخلية للقصر، وتم تحويلهما إلى مدافع عن أنفسهما باعتبارهما من أفراد العائلة المالكة المثقلة بالديون.

وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته صحيفة ديلي ميل، يريد حوالي 80٪ من البريطانيين عزل هاري وميجان عن الدعم العام إذا لم يعدا يلعبان دور العائلة المالكة.

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وسيتم تجريد هاري، الذي يفخر بعشر سنوات من عمله في الجيش الملكي، بما في ذلك مهمته في أفغانستان، من تعييناته العسكرية.

وصرح مصدر ملكي للصحيفة "سوف يحضرون أحداث العائلة المالكة بدعوة من جلالة الملكة".

ويقال إن هاري يجلس على ثروة تبلغ 25 مليون دولار، معظمها ميراث من والدته ديانا. وقامت ميجان بتخزين 40.000 دولار لكل حلقة أثناء تصوير الدراما القانونية "الدعاوى"، وتبلغ قيمتها حوالي 5 ملايين دولار.

ومع ذلك، من المرجح أنهم يريدون الاستمرار في العيش في حياة فاخرة.

وبالإضافة إلى منعهم من الحصول على لقب "صاحب السمو الملكي"، لا يمكنهم أن يصبحوا سفراء للعلامات التجارية للشركات الكبرى، حسبما ذكرت صحيفة التايمز.

وسيستمرون في الحصول على بعض الدعم الأمني، على الرغم من عدم تحديد شروط ذلك.

ربما الأسوأ من ذلك كله، بموجب الاتفاقية، في حين أنها لم تعد تمثل الملكة، يجب على هاري وميجان مع ذلك "مواصلة دعم قيم جلالة الملك".

ولكن رغم صرامة شروطها، تعبر الملكة إليزابيث عن ما يبدو وكأنه بعض القلق الحقيقي للزوجين، حيث أنهما، على حد تعبيرها، يبدأان في "بناء حياة جديدة سعيدة وسلمية".

وكتبت في بيان يوم السبت "أدرك التحديات التي واجهوها كنتيجة للتدقيق الشديد خلال العامين الماضيين وأؤيد رغبتهم في حياة أكثر استقلالية".