كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري: 3660 مرتزقًا نقلتهم تركيا إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المرصد السوري، إن عدد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، بلغ 3660، في زيادة جديدة، تشير إلى إصرار تركيا على استمرار التدخل العسكري في ليبيا.

وفضحت لقطات مصورة، الدور التركي المشبوه في ليبيا، في محاولة لفرض حكم "الإخوان" على ليبيا، بحسب ما أكده رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح.

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وأضاف عقيلة صالح، أن تركيا جزء من المشكلة، وليست جزءاً من الحل في ليبيا، مؤكدًا أنه يجب خروج ما سمّاها "العصابات" من العاصمة الليبية، لاستمرار وقف إطلاق النار.

وقد نشرت وسائل إعلام تابعة للحكومة السورية، وأخرى للمعارضة، مقطع فيديو لبعض المرتزقة التابعين لميليشيات سورية موالية لتركيا، داخل طائرة ركاب، أثناء توجهها إلى طرابلس.

واستمرت ميليشيات طرابلس وتركيا في خرق الهدنة، وقامت القوات التركية بتركيب منظومة دفاع جوي أمريكية في مطار معيتيقة.